Scamacca-Frattesi, l’Inter sceglie la pedina: “Probabilmente al Sassuolo andrà…”

Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, avrebbe definitivamente scelto chi cedere ai neroverdi per Scamacca e Frattesi

E' ormai noto a tutti come sia Gianluca Scamacca l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare il reparto offensivo la prossima stagione. Ma Marotta e Ausilio non vogliono fermarsi qui, come spiega Tuttosport, e vogliono chiudere un doppio colpo dal Sassuolo: "Marotta vuole completare il “pacchetto” con il Sassuolo prendendo pure Davide Frattesi, centrocampista che, per caratteristiche, può essere un validissimo alter ego di Barella e sostituire pure Calhanoglu : operazione importante - Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi, ha sottolineato qualche giorno fa che per i due non bastano 65 milioni - che sarà finanziata anche da un paio di contropartite, tra cui molto probabilmente Andrea Pinamonti (9 gol finora a Empoli)".