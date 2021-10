Di Canio: “Osimhen mica è moscio come Lukaku”. Ma Bergomi insorge sul paragone con…

Lo scambio tra i due ex calciatori durante Sky Calcio Club sul paragone tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku

Si accende il dibattito durante Sky Calcio Club. Il tema caldo è l'ottimo momento di Victor Osimhen, che sta trascinando il Napoli in vetta solitaria in classifica. C'è chi paragona il suo impatto a quello di Romelu Lukaku con l'Inter e chi, come Paolo Di Canio, lo considera anche più cattivo: "Osimhen è un'altra cosa, ha una cattiveria, mica è moscio... Non vuol dire sia più bravo di Lukaku: che poi nelle ultime cinque partite zero gol ma è un altro discorso. Si alza il livello e ora è colpa del Chelsea che è primo in classifica. Lukaku è stato funzionale come lo è stato Llorente, anche se Romelu è più forte".