Inter alla Pinetina: Perisic e Kolarov a parte. Scelte limitate in difesa. In mezzo…

L'allenatore nerazzurro non avrà a disposizione per squalifica né Bastoni né Brozovic. A centrocampo la soluzione potrebbe essere Barella al posto del croato

Tempi stretti rispetto alla gara col Bologna e qualche problema di formazione viste le squalifiche di Bastoni e Brozovic. Due fonte di gioco per Conte. Ma per il recupero contro il Sassuolo il tecnico dovrà poter contare sull'apporto delle secondo file. L'Inter si è allenata alla Pinetina: Kolarov e Perisic, reduci da infortuni che gli avevano fatto saltare la gara del Dall'Ara, si sono allenati ancora a parte. In difesa le scelte sono quindi abbastanza strette. D'Ambrosio non è ancora rientrato in gruppo, sta effettuando i test dopo i problemi avuti con il coronavirus.