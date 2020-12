SM – Conte, crudele scherzo degli dèi del calcio: comparsa Eriksen con la valigia. L’altra novità…

Tocca a Christian Eriksen trascinare l’Inter verso la qualificazione in Champions League. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, Antonio Conte deve aggrapparsi al danese nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk: l’ex Tottenham è in vantaggio su Stefano Sensi per una maglia da titolare.

“A volte gli dèi del calcio diventano quasi crudeli con i loro scherzi. L’ultimo è quasi beffardo con Conte che si ritrova quasi costretto ad aggrapparsi ad Eriksen nella partita più importante della stagione. Dopo gli infortuni di Vidal e Barella, che si sono aggiunti al lungodegente Vecino e il misterioso Nainggolan, per un centrocampo in emergenza da bollino rosso proprio prima della sfida contro lo Shakhtar che l’Inter deve a tutti i costi vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions per cui serve però anche che Real Madrid e Borussia Monchengladbach non pareggino a Valdebebas“.

Eriksen può essere protagonista, ma con la valigia in mano: “Dopo la sostituzione che aveva sollevato una mezza rivolta social per l’ingresso di Eriksen nei minuti di recupero di Inter-Bologna, Conte si trova costretto a rispolverare il danese, che da direttore della Scala si è trasformato nella più scomoda comparsa con le valigie in mano. Vidal ha Infatti un affaticamento ai flessori che sconsiglierebbero un suo impiego mentre Barella nell’ultimo allenamento ha rimediato una forte distorsione alla caviglia, abbandonando la Pinetina con le stampelle“.

Sport Mediaset parla anche delle probabili scelte di Conte, con Hakimi che scalza Darmian: “In questo momento sembra quindi Eriksen il favorito per iniziare dal primo minuto. Anche perché Sensi non sembra pronto per cominciare una partita anche così importante dal punto di vista nervoso. Il danese, insieme a Brozovic e Gagliardini. aspettando di capire se sarà possibile un recupero in extremis, soprattutto di Barella, con Hakimi favorito su Darmian per la fascia destra sinistra mentre a sinistra dovrebbe giocare Young. Difesa tipo con De Vrij, Bastoni e Skriniar davanti ad Handanovic e poi l’attacco con la Lula con il ‘Toro’ Lautaro e Lukaku per provare l’impresa“.

Tocca a Romelu Lukaku trascinare l’Inter: “Conte, oltre che ad Eriksen, deve aggrapparsi alla media realizzativa di Romelu Lukaku. Serviranno la sua forza e i suoi gol per evitare altri scherzi degli dèi del calcio“.