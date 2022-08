Sconcerti: “Dimarco sottovalutato, ricorda Cabrini. Ha fatto il Dybala e in Nazionale…”

Mario Sconcerti, a Pressing, ha parlato in questi termini di Federico Dimarco, elemento di spicco nella vittoria dell'Inter a Lecce: "Mi sembra che stiamo tutti sottovalutando il vero protagonista della vittoria dell'Inter a Lecce, che si appresta a diventare la vera novità dell'Inter in questa stagione. Ha fatto il cross per il gol di Lukaku, ha messo in difficoltà da solo gli avversari, come fosse un dribblatore, come fosse un Dybala. Dybala agisce al centro, Dimarco agisce con la precisione del suo piede.