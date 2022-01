Sconcerti: “Lukaku non serve al Chelsea. Inter? Fa l’affare con questo scambio”

Così il giornalista: "È vero che niente sembra mai abbastanza, ma l'Inter è a posto così. Ma con questo scambio fa l'affare"

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così delle possibili mosse sul mercato da parte dell'Inter: "È vero che niente sembra mai abbastanza, ma l'Inter è a posto così. Se poi scambierà Vecino con Villar farà un affare perché Villar ha 23 anni ed è anche un regista, può far riposare Brozovic. Non faccio fatica a capire le difficoltà di Lukaku al Chelsea. Tuchel porta avanti la squadra con passaggi brevi di sei-sette giocatori per volta. Non gli serve un centravanti, serve qualcuno che sappia restituire la palla ai tanti che suggeriscono l'ultimo triangolo. Così Lukaku è in gabbia, energia spenta. Ma riaccenderla a gennaio non è per noi".