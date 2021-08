Sconcerti: “Lukaku dall’Inter al Chelsea, tutto previsto. Nessuno preso in giro”

Il noto giornalista Mario Sconcerti, nel suo editoriale per Calciomercato.com, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku. Chelsea in pressing

"Mettiamo che l’Inter trovi un’intesa col Chelsea e che Lukaku si trasferisca a 100-120 milioni. Cosa potremmo dire? Temo niente che non si sapesse. E’ stato detto a tutti quali fossero le condizioni attuali degli Zhang. E’ stato chiaro anche il presidente. Alzi la mano uno che non aveva capito che l’Inter era in grande difficoltà. Certo non i giornali che hanno sempre scambiato le coperture bancarie per spinte all’investimento e non per debiti ulteriori. L’allenatore se n’è andato subito dopo aver conosciuto i programmi della società, cosa si voleva di più evidente? Nessuno è stato preso in giro, nessuno ha mentito.