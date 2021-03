Scontro Ibrahimovic-Lukaku, chiusa l’indagine: ora finirà così

Lo scontro verbale fra Ibrahimovic e Lukaku può essere inquadrato nella fattispecie degli insulti reciproci fra giocatori

Abbastanza quindi per configurare una possibile condotta antisportiva, ma non la più grave discriminazione etnica o religiosa. Ora che sono state chiuse le indagini, per evitare il deferimento dei giocatori, i loro legali potranno presentare richiesta di patteggiamento. In pratica, hanno facoltà di chiedere che i centravanti dei club milanesi siano multati e che la questione finisca lì.