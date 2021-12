Scudetto, bookies: Inter favorita, prima rivale è l’Atalanta. Milan e Napoli date a…

Continua il momento positivo dell'Inter, reduce da un convincente 3-0 esterno ottenuto ai danni della Roma di Mourinho

Continua il momento positivo dell'Inter, reduce da un convincente 3-0 esterno ottenuto ai danni della Roma di Mourinho. Gli uomini di Simone Inzaghi sono attualmente secondi in classifica ma per gli esperti di 888sport.it la quarta vittoria consecutiva e il solo punto di distacco dalla vetta li pone come i favoriti per il tricolore, in quota a 2. Insegue l'Atalanta, uscita vittoriosa dal big-match del 'Maradona' contro il Napoli, ex capolista del campionato.