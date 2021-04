Inter, su questo scudetto c’è la firma di Conte. Per il tecnico un solo grande dispiacere

Dopo la vittoria contro il Verona, lo scudetto è sempre più vicino. Evidente la firma del tecnico nerazzurro

Al termine della gara col Verona, Antonio Conte è stato chiaro. Il tecnico nerazzurro non ha nessuna intenzione di mollare l'Inter, a patto che a fine stagione la proprietà faccia chiarezza. In due anni il tecnico nerazzurro ha svolto un grande lavoro, dare continuità sarebbe fondamentale. Perché 11 anni dopo lo scudetto sta tornando dalle parti di Appiano. "L’Inter ha fatto 13. Non è fortuna, è forza pura: 13 vittorie consecutive in casa, solo un’altra volta nella storia (nel 2011, dieci anni fa) i nerazzurri erano riusciti nell’impresa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.