sugli obiettivi da inseguire. Tutti. A partire ovviamente dallo scudetto: dal suo arrivo in nerazzurro, nel 2018, Marotta ne ha già vinti due, ma adesso l’asticella si alza. Festeggiarne un altro, alla prima stagione da presidente dell’Inter, significherebbe riuscire là dove nemmeno Angelo e Massimo Moratti sono riusciti. Perché nella storia nerazzurra sono solo due i presidenti che hanno centrato lo scudetto alla prima annata al timone del club. Lo farà con una nuova proprietà, Oaktree, che gli chiede di conciliare risultati e sostenibilità, che punta un ringiovanimento progressivo della rosa per creare ulteriore valore: nuove scommesse che Marotta è pronto a vincere", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La prima mossa è stata la conferma del blocco dei campioni: nessun big lascerà la squadra, anzi. Da Barella a Lautaro, i pilastri hanno rinnovato. Toccherà a loro, adesso, e a Inzaghi, confermarsi al vertice in Italia e tornare protagonisti anche in Champions. L’eliminazione agli ottavi per mano dell’Atletico nell’ultima edizione ha lasciato un retrogusto di incompiutezza nonostante il dominio in campionato. Perché l’Inter era e rimane una macchina progettata per andare fortissimo su tutte le piste, e i giocatori sono i primi a esserne consapevoli: il loro assalto su tutti i fronti ripartirà da qui", aggiunge Gazzetta.