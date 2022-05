Scudetto? Zhang ci crede ancora: “Dopo Cagliari ha detto alla squadra che…”

Se il Diavolo conquisterà almeno un punto al Mapei Stadium, è pronto a fare i complimenti ai cugini, ma anche ai suoi uomini

Ancora una giornata per sperare, anche se le possibilità di conquistare la seconda stella non sono moltissime. Ma guai a mollare perché 90 minuti sono lunghi e tutti da vivere. E questo in casa Inter lo pensa Simone Inzaghi e non solo, come riporta il Corriere dello Sport: Il tecnico di Piacenza ci crede. E con lui anche il presidente Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro lo ha ribadito all'Unipol Domus, prima e dopo il 3-1 che ha consentito ad Handanovic e compagni di rimanere in corsa per il titolo. Totalmente allineato con l'Inzaghi-pensiero, Zhang junior si aspetta che la squadra non molli. Poi, se il Diavolo conquisterà almeno un punto al Mapei Stadium, è pronto a fare i complimenti ai cugini, ma anche ai suoi uomini che chiuderebbero il 2021-22 con il secondo posto in campionato, due trofei in bacheca e gli ottavi di Champions raggiunti dopo 10 anni".