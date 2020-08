Mediaset – Inter, segnali di disgelo: Allegri aspetta ma ora è più probabile che Conte resti

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro della panchina dell’Inter, in attesa del faccia a faccia decisivo tra Antonio Conte e Steven Zhang. Secondo quanto risulta a SportMediaset, se non dovessero essere eccessive le richieste del tecnico, ci sono margini per cui possa restare. E’ in corso infatti un grande lavoro di mediazione da parte del presidente per ricompattare lo strappo, ma arrivano segnali che rendono meno possibile il divorzio e più possibile un discorso di continuità. Massimiliano Allegri resta comunque vigile sulla situazione, è il candidato forte nel caso in cui la situazione precipitasse. Al momento però sono più le chance di una permanenza di Antonio Conte all’Inter, conclude l’emittente.