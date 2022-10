Calhanoglu, qualità e verticalità. Il turco ha fatto rifiorire Barella. E ora Brozovic…

Come spiega il Corriere della Sera, "Da quando giocano assieme, cioè da Inter-Barça (1-0) non c’è stata partita senza un gol del trio magico Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Sarà anche sbagliato ipotizzare che la versione estiva di Brozovic rappresentasse una zavorra, ma la qualità e la verticalità del palleggio sono cambiati da quando Calhanoglu si è messo nel cuore del gioco, facendo rifiorire Barella. Poi certo, uomini chiave come Bastoni e Lautaro, oltre all’highlander Dzeko e a Dimarco hanno ripreso la squadra per mano, tornando su alti livelli. E la prima parte di stagione non finisce qui".