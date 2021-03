Semedo: “Vidal? Via da Barcellona per i problemi economici del club. E con lui tanti altri”

Il terzino portoghese ha spiegato il motivo della partenza di tanti campioni dal Barça tra cui anche il centrocampista dell'Inter

"Dopo essere tornato dalle vacanze sono andato a Barcellona con la mia famiglia e abbiamo parlato col club. Mi hanno spiegato che avevano problemi economici e io ero uno dei giocatori che poteva essere ceduto e garantire al club dei soldi. Tanti altri erano nella mia posizione: Suarez, Vidal e Rakitic. Con il Covid tutti i club hanno problemi economici. Tutti i club non sono finanziariamente forti se non hanno i tifosi allo stadio. Nel calcio tutto può succedere, ma ero un po' sorpreso che mi lasciassero andare via. Andare al Wolverhampton è stata una buona decisione e non ci ho dovuto pensare due volte.