Sensi, giocatore di cristallo che ha indispettito Mancini: Italia a rischio

Il Corriere della Sera oggi si sofferma su quanto accaduto nei giorni scorsi con il centrocampista nerazzurro protagonista

Questa volta Roberto Mancini non l’ha presa bene. E ora Stefano Sensi rischia di saltare i prossimi impegni della Nazionale italiana, la conferma arriva anche dal Corriere della Sera. Questo quanto evidenziato dal quotidiano: “Non è la prima volta e probabilmente non sarà neanche l’ultima. Per Stefano Sensi i micro infortuni sono una costante nella sua sfortunata carriera. L’ultimo stop è arrivato in Nazionale, un po’ a sorpresa, e ha fatto indispettire il c.t. Roberto Mancini che potrebbe decidere di non convocarlo per la Nations League di ottobre. Il centrocampista dell’Inter non aveva giocato le prime due partite contro Bulgaria e Svizzera, ma è stato Mancini alla vigilia del match con la Lituania a spiegare: «Sensi sta bene, ha avuto un problema all’inizio della settimana e l’abbiamo tenuto a riposo, si è ripreso e potrebbe essere della partita». Niente da fare.