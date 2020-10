Il giudice sportivo: “Sensi out una giornata e 10mila euro di multa. Come Immobile”

Una giornata di squalifica per Sensi dopo l’espulsione rimediata nella gara contro la Lazio. Per lui e per Immobile stessa sanzione che prevede pure una multa di 10mila euro a testa. Queste le motivazioni del giudice sportivo:

“Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda da 10mila euro per Stefano Sensi “per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario, che tentava di allontanare, con una manata al volto”.

E per Ciro Immobile dopo lo scontro con Vidal “per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 25° del secondo tempo, colpito, da terra, con una manata al volto un avversario”.

(Fonte: Lega serie A)