Sensi a Inter TV: “La partita di oggi troppo importante per noi. Sto bene, il mister…”

Le parole del centrocampista nerazzurro prima della sfida contro l'Udinese

Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida in programma a San Siro contro l'Udinese: "La partita di oggi è troppo importante per noi, vogliamo dare continuità dopo l’ottima prestazione di Empoli. Abbiamo fatto un'ottima prestazione a Empoli. Oggi c'è l'Udinese, una ottima squadra. Dobbiamo fare semplicemente quello che abbiamo preparato in settimana e sarà davvero importante l'atteggiamento con il quale entreremo in campo. Gara molto tosta, è una squadra che arriva in aerea, che spinge, che ha struttura nei calci piazzati, molto fisica. Dovremo essere bravi a concedere il meno possibile e a vincere la partita. Come sto? Mi sento molto bene, il mister fa le sue scelte e quando il mister mi chiamerà mi farò trovare pronto".