Sky – Sensi, contatti con Mancini: gli ha consigliato di dire sì alla Samp

Stefano Sensi si prepara a lasciare l'Inter in prestito per vestire la maglia della Sampdoria, su consiglio anche di Mancini

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Sampdoria si attende per domani la firma di Marco Giampaolo. Come svelato da Gianluca Di Marzio in particolare, "l'allenatore avrà come regalo Stefano Sensi, i due si sono parlati oggi. Il giocatore ha parlato anche con Mancini, che gli ha consigliato di andare alla Samp per giocare con continuità e ritrovare la Nazionale anche".