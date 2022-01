Sensi vuole la Samp, l’Inter lo blocca. Sull’affare pesa anche il nodo Barella

Dopo l'infortunio di Correa, l'Inter ha congelato la trattativa con la Samp per il centrocampista e si attende l'esito della squalifica di Barella

Andrea Della Sala

Dopo l'infortunio in Coppa Italia contro l'Empoli, Correa dovrà rimanere fuori per circa un mese. Per l'argentino una distrazione ai flessori della coscia sinistra, ora Inzaghi avrà solo tre pedine per il reparto offensivo.

"Significa che l’argentino, oltre al Venezia, dopo la sosta non ci sarà nemmeno con Milan e Napoli in campionato, con la Roma in Coppa Italia e, con ogni probabilità, anche nell’andata degli ottavi di Champions con il Liverpool. L’orizzonte temporale per il suo rientro potrebbe essere, insomma, il match con il Sassuolo del 20 febbraio. E’ vero che il contributo di Correa, finora, è stato ridotto - soltanto 4 gol divisi tra 2 doppiette, comunque decisive per battere Verona e Udinese -, ma in un tour de force del genere, a Inzaghi avrebbe fatto certamente comodo", riporta il Corriere dello Sport.

"Nelle ore successive, comprese le ultime, si sono susseguite le riflessioni in casa nerazzurra e l’orientamento non è cambiato: Sensi resta perché, all’occorrenza, può giocare in posizione più avanzata e affiancare una punta. D’altra parte, però, al giocatore era stata fatta una promessa, ovvero quella di poter chiudere la stagione in un’altra squadra, dove avere continuità di impiego. Sensi, insomma, anche dopo aver parlato con Giampaolo, continua a preferire questa soluzione. Ragion per cui, la prossima settimana verranno fatte nuove riflessioni. Con una variabile in più: la decisione dell’Uefa sulla squalifica di Barella in Champions. Dovesse essere di due turni, l’Inter potrebbe affrontare andata e ritorno con il Liverpool con 3 punte e soli 4 centrocampisti. O rimane Sensi, oppure dovrà essere individuato un sostituto", aggiunge il quotidiano.