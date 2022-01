Sensi-Sampdoria, pista non chiusa. Sky: “Ecco cosa ha detto Stefano all’Inter”

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport durante Calciomercato L'Originale, il futuro di Sensi potrebbe essere alla Sampdoria

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport durante Calciomercato L'Originale, il futuro di Sensi potrebbe essere alla Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro, in gol contro l'Empoli in Coppa Italia, avrebbe detto al club di ritenere la Samp un'ottima soluzione per i prossimi sei mesi. Il calciatore, dunque, spinge affinché la proprietà dia l'ok per il prestito.