Sensi riparte dall’Inter. Parte dietro, ma Inzaghi può farne un nuovo Luis Alberto

Al momento ci sono pochi dubbi sulla permanenza del centrocampista all'Inter, il nuovo tecnico potrebbe valorizzarne le sue doti

Andrea Della Sala

Stagione tormentata quella di Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter non è riuscito a giocare con continuità, colpito da infortuni che ne hanno condizionato tutta la stagione. L'ultimo problema muscolare non gli permetterà di partecipare al prossimo Europeo. Da capire cosa sarà del suo futuro: il nuovo tecnico nerazzurro Inzaghi punterà su di lui o no?

"Il contratto in scadenza nel 2024, da due milioni di euro netti a stagione, rende difficile pensare che qualcuno possa bussare alla porta per Sensi accontentando le richieste dell’Inter. Il centrocampista partirà ancora una volta indietro nelle gerarchie, come fatto anche nell’ultima stagione. Anche se l’arrivo di Inzaghi fa pensare che, in condizione, l’ex Sassuolo possa essere una pedina utile alla causa: l’indottrinamento di Conte ha fatto sicuramente bene al ragazzo, mezz’ala di qualità ma disciplinata, brava a legare i reparti. Facendo le debite proporzioni, un potenziale Luis Alberto in salsa nerazzurra", si legge su Gazzetta.it.

"Questa l’idea stuzzicante, ma poi c’è da affrontare la realtà. Nel finale di stagione, con lo scudetto in tasca, il fantasista ha accumulato minuti in campo con la prospettiva di arrivare prontissimo all’appuntamento, contando anche sulla fiducia di Mancini: in Nazionale il posto non è mai mancato. E in stagione sono anche arrivati due gol, contro Bosnia a settembre e Lituania a marzo. Benzina nel motore, ma ora c’è l’ennesimo pit stop. Il nono, da quando Stefano è arrivato a Milano", sottolinea il portale sportivo