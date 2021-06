Pessina: “Io all’Europeo? Grandioso, ma il primo pensiero va a Sensi. Lo conosco bene e…”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Italia, parla così della convocazione per gli Europei al posto dell'infortunato Sensi

"Il primo pensiero è andato a Sensi, come lo è stato per me lo è anche per lui, disputare un Europeo è qualcosa di grandioso. Lo conosco molto bene, mi dispiace tanto per lui. Mi sono fatto trovare pronto, il mister ha fatto la scelta: sono contento e onorato di poter far parte di questo grande gruppo. Si vede una luce in fondo al tunnel ora, poter tornare a giocare davanti ai propri tifosi è una cosa bellissima e tutti i tifosi dei club saranno uniti. Questo ci riempie di orgoglio e motivazione, avremo una motivazione più grande per fare bene".