Inter, da Firenze: “Sensi, c’è l’ok di Italiano. Già stilate condizioni e cifre”

Il centrocampista nerazzurro è corteggiato dalla Viola: anche il nuovo tecnico ha avallato il possibile colpo

E' quello di Stefano Sensi uno dei nomi che può dire addio all'Inter in estate. Il reparto di centrocampo potrebbe infatti subire delle modifiche nella sessione di mercato e il classe '95 è corteggiato dalla Fiorentina. Spiega in merito La Nazione: "In entrata sono stati presi in esame alcuni profili, fra questi è ricorso il nome di Stefano Sensi: un'operazione nata ai tempi di Gattuso, per la quale i viola avevano preparato una strada attraverso l'ipotesi di prestito oneroso con obbligo di riscatto a certe condizioni e sulla base di un numero minimo di presenze (operazione complessiva da 15 milioni): per Sensi è arrivato l'ok di Italiano, anche se molte altre saranno le considerazioni da fare".