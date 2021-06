TS – Inter, Dragowski ideale per la porta: possibile scambio con la Fiorentina

Marotta e Ausilio considerano il polacco il profilo giusto per rinforzare la batteria di portieri di Inzaghi

Inter a caccia di un vice Handanovic in vista della possibile partenza di Inout Radu. Il profilo individuato dalla società nerazzurra è sempre e solo uno: quello di Bartlomiej Dragowski . Classe 1997, il portiere polacco piace sia in chiave presente che futuro, anche se resta da capire il ruolo.

L’Inter cerca infatti un estremo difensore da affiancare a Samir Handanovic, “in attesa, nella stagione che verrà, di raccoglierne l’eredità”, spiega Tuttosport. Poi il quotidiano ipotizza uno scambio con la Fiorentina: “Marotta ha individuato in Dragowski il prospetto ideale per età, prospettive di miglioramento e conoscenza del nostro campionato. Scelta avallata pure da Ausilio (che già anni fa l’aveva fatto monitorare) e da Inzaghi. Il fatto che la Fiorentina abbia da tempo messo nel mirino Stefano Sensi aiuta un possibile scambio alla pari, considerato che le valutazioni dei cartellini si equivalgono. Radu, chiesto in prestito dalla Real Sociedad, è pronto a salutare”, si legge.