Gds – Inter, per Sensi è giunta l’ora di reagire: il peggio è alle spalle. Le parole di Conte…

Sei infortuni per un totale di 199 giorni in infermeria e 35 partite saltate da quando è sbarcato a Milano. È stato un anno complicato per Stefano Sensi, arrivato in nerazzurro un’estate fa e che è stato vittima di tanti infortuni. L’inizio era stato più che promettente, poi lo stop nel corso della gara contro la Juve, e del centrocampista si sono quasi perse le tracce. Fino a ieri quando nel secondo tempo Antonio Conte lo ha inserito al posto di Eriksen e si sono visti sprazzi del miglior Sensi.

“Conte ci spera, ci crede, prova ne sono i 32’ concessigli contro il Cagliari, cosa che non accadeva dalla seconda giornata di campionato contro il Benevento“, spiega la Gazzetta dello Sport.

“Ma adesso il peggio è alle spalle e c’è da mettersi sotto. Conte sta cercando di spronarlo nella speranza di vedere più cattiveria e convinzione anche in allenamento, motivo che spiega anche lo schietto giudizio del post vittoria a Cagliari. La mano del tecnico è tesa, ora per Sensi è giunta l’ora di reagire”.

(Gazzetta dello Sport)