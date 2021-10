Sensi: “Udinese ottima squadra, oggi troppo importante per noi. Sto bene, il mister…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Inter-Udinese, Stefano Sensi ha parlato così del match: le sue parole

"Oggi è troppo importante per noi, dobbiamo dare continuità dopo Empoli. Sarà partita difficile, Udinese è un'ottima squadra, sarà importante l'atteggiamento di come entreremo in campo. Sto bene, sono a disposizione e il mister fa le sue scelte, cerco di farmi trovare pronto. Il gruppo? La squadra è la cosa più importante, se fa bene la squadra viene fuori l'individuo ma l'importante è la squadra che vince".