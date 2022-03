Sergio Gomez: “L’Inter? Non so niente, sono concentrato sul finale di stagione”

L'esterno sinistro spagnolo, classe 2000 accostato anche ai nerazzurri, non si è voluto sbilanciare sul suo futuro

Il suo nome è stato accostato negli ultimi tempi anche all'Inter. Merito di una stagione da rivelazione assoluta con la maglia dell'Anderlecht e della Nazionale spagnola Under 21: Sergio Gomez , talentuoso classe 2000 prodotto del vivaio del Barcellona, dopo alcune esperienze non particolarmente fortunate tra Borussia Dortmund e Huesca è definitivamente esploso in Belgio, nel nuovo ruolo di esterno sinistro. Le sue prestazioni, i suoi numeri (6 gol e 14 assist in tutte le competizioni con il club belga e 6 reti in 7 gare con la Spagna U21) e la sua polivalenza (può ricoprire ogni ruolo sulla fascia) lo hanno portato sotto i riflettori, e diverse società europee sono pronte a muoversi.

Intervenuto a "El Larguero", programma radiofonico in onda su Cadena Ser, Sergio Gomez ha parlato del suo presente e del suo futuro: "Non si sa mai quando si può giocare un Campionato Europeo e noi abbiamo raggiunto la qualificazione. Questa squadra se lo meritava. I gol? Quando si segna per aiutare la squadra è la cosa più importante. Sono molto contento perché la squadra ha vinto e io sono stato in grado di aiutare con un gol. Abbiamo fatto molta pratica sulle punizioni a fine allenamento e per fortuna oggi la palla è entrata".

"Sono molto contento per come sta andando la stagione. Al momento le cose stanno andando bene. Il mio ruolo? Per tutta la vita ho giocato nelle posizioni arretrate e questo non è mai stato dimenticato. Da terzino quest'anno ho iniziato molto bene e ho acquisito molta fiducia. La verità è che sono un giocatore versatile che può adattarsi a qualsiasi situazione, l'importante è aiutare la squadra ed è quello che faccio. Inter, Manchester United, Ajax e le voci di mercato? Sono concentrato sugli ultimi mesi della stagione. Mi sto concentrando sulla Nazionale, sul club e approfitto di tutte le occasioni. Non so niente, davvero. Tornare al Barcellona? Non si sa mai come sarà il futuro, ma non sarebbe male tornare in quella che è stata la mia casa per otto anni. Mi hanno aiutato molto come giocatore e come persona. Sono molto grato".