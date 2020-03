Serie A, in corso il Consiglio di Lega straordinario: si rafforza un’ipotesi per Juve-Inter…

Secondo quanto riferisce Sky Sport, è in corso in questi minuti un Consiglio di Lega straordinario, in attesa dell’Assemblea convocata per mercoledì a Roma. Tema della discussione il recupero delle gare rinviate negli ultimi due weekend, tra le quali Juventus-Inter, e il programma del girone di ritorno del campionato di Serie A.

La sfida tra i bianconeri e nerazzurri, inizialmente prevista per ieri 1° marzo alle 20:45, potrebbe essere recuperata lunedì prossimo, con le altre gare spostate nel prossimo weekend. Secondo quanto riferisce l’Ansa, si tratta di una conference call per provare a trovare un’intesa in vista dell’Assemblea di Lega. Varie soluzioni sono al vaglio del Consiglio dopo l’incontro tenutosi questa mattina tra il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino e il Presidente della Figc Gabriele Gravina.