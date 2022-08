Problemi a vedere le gare di Serie A, DAZN si giustifica. La reazione della Lega

Una giustificazione che non convince, anzi. La Lega Serie A non ha gradito la spiegazione arrivata ieri dai vertici di DAZN dopo i problemi

Una giustificazione che non convince, anzi. La Lega Serie A non ha gradito la spiegazione arrivata ieri dai vertici di DAZN dopo i problemi riscontrati nella domenica di campionato, con le quattro partite andate in scena alle 18.30 e poi alle 20.45. Il Corriere della Sera ha raccontato quanto accaduto: