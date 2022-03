UFFICIALE – Serie A, orari fino a Pasqua: ecco quando e dove vedere Juve-Inter

La lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi per i prossimi tre turni di campionato

La Lega Serie A ha annunciato in questi minuti gli anticipi e i posticipi per i prossimi tre turni di campionato. Eccoli nel dettaglio, con i vari impegni dell'Inter, su tutti quello con la Juventus in programma subito dopo la sosta: