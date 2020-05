Sky – Serie A, ecco il protocollo per le partite: novità in caso di positività e conferenza via Whatsapp

Il nuovo protocollo per la ripresa della Serie A è pronto. A confermarlo è Sky Sport, che svela alcuni dettagli del documento di 39 pagine consegnato questa sera: “C’è una novità rispetto a quello degli allenamenti a proposito di un eventuale positivo: il livello della quarantena viene indicizzato al livello del contagio nazionale. Si partirà con le stesse regole di quello degli allenamenti (in caso di positività, il calciatore in isolamento e il resto della squadra a lavorare in ritiro): quelle norme devono essere aggiornate rispetto al livello del contagio della data dell’eventuale positività con la situazione che cambierà“.

A cambiare è anche l’organizzazione: “Allo stadio, che verrà diviso in tre zone, verranno accolte al massimo 300 persone di cui al massimo 60 del gruppo della squadra ospite. Ci saranno 6 raccattapalle, tutti maggiorenni. Niente bambini e mascotte. Nella conferenza stampa post partita, le domande verranno raccolte via Whatsapp o via Skype e verranno poste all’allenatore dall’addetto stampa. In trasferta, lo staff in un bus e la squadra su un altro, mentre nello spogliatoio i titolari da una parte e riserve dall’altra. Macchine singole per gli arbitri“.