GdS – Coronavirus, spiragli di luce. E c’è una data su tutte per la ripresa degli allenamenti

La bella notizia del calo dei contagi registrato ieri ha aumentato nettamente gli spiragli di luce sul futuro. E, con essi, le possibilità che questo travagliato campionato di Serie A possa essere portato definitivamente a termine. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, stando così la situazione, la data giusta per tornare in campo per gli allenamenti potrebbe essere quella del 4 maggio:

“Di orizzonti certi non è ancora l’ora, non può essere l’ora. Ma adesso almeno c’è una rotta, la navigazione del mondo del calcio pare davvero non essere più a vista. La fase due del pallone s’intravede, laggiù: quattro settimane scarse, poi dal 4 maggio dovrebbe non essere più un miraggio tornare a vedere Ronaldo, Immobile e Lukaku in campo. Ma una situazione generale comunque migliore, almeno volendo considerare la curva dei contagi da coronavirus, spinge a un maggiore ottimismo sulla possibilità che la stagione riparta e i campionati possano concludersi“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)