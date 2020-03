Inter, settimana calda per Giroud: no all’ultima proposta del Chelsea, Conte lo aspetta

L’Inter accelera per Olivier Giroud: la dirigenza nerazzurra è pronta a piazzare un nuovo colpo a parametro zero, regalando ad Antonio Conte quel vice Lukaku che è mancato in questa stagione. Per l’attaccante francese, che negli scorsi giorni ha nuovamente parlato della possibilità di approdare a Milano, è pronto un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione.

Come riporta Tuttosport, l’ex Arsenal avrebbe rifiutato anche l’ultima proposta di rinnovo del Chelsea, altro segnale della sua volontà di cambiare aria: “Settimana caldissima sul fronte francese, considerato che il Chelsea non ha ancora rinunciato all’idea di averlo un altro anno con sé, una strategia rigettata in toto dall’entourage del giocatore che intende ottenere il definitivo via libera da Marina Granovskaia, plenipotenziaria a Londra del club di Roman Abramovich, per poi abbracciare l’Inter, dove c’è Conte ad attenderlo a braccia aperte“.