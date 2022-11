Sgarbi risponde a Sala: “Ha perso il controllo, non vuole capire. Salveremo San Siro”

“Sala ha avuto una risposta da tutto l'arco politico, dalla sinistra alla destra, da Milly Moratti a Cairo fino a Mocchetti. E’ un errore emotivo, sentimentale. Il vincolo c'è, quella lettera è un errore di una persona che ha perso il controllo. Nessuno butterà giù lo stadio San Siro perché quellʼedificio rappresenta un valore emotivo e simbolico che riguarda un bene immateriale. Il vincolo non è soltanto al monumento ma a ciò che esso rappresenta, è la Scala del Calcio. Non posso neanche discutere, ha voluto fare un gesto di intimidazione caduto nel vuoto. Stia sereno, non faremo nulla di male ma salveremo un monumento per tutti i tifosi dell'Inter e del Milan, al di là delle volontà speculative che ci sono dietro l'abbattimento".