Cds – Gesto inelegante dello Shakhtar: avrebbero potuto risparmiarselo. Logico che Lukaku…

Desta ancora qualche perplessità la scelta dello Shakhtar di venire a Milano per difendere il pareggio. Con una vittoria la squadra di Castro sarebbe finita prima nel girone di Champions, invece la gara degli ucraini è stata prettamente difensiva rinunciando anche a delle ripartenze. Felicità per aver raggiunto l’Europa League testimoniata anche dal tweet pubblicato ieri sul profilo ufficiale.

“Quanto meno si è trattato di un gesto inelegante, di sicuro gli ucraini avrebbero potuto risparmiarselo. Logico che Big Rom non abbia gradito. Quel fastidio, però, già domani contro il Cagliari avrà l’occasione per cancellarlo, trasformandolo in carica e motivazioni supplementari“, si legge sul Corriere dello Sport.

