Shakhtar, Taison: “Inter squadra da temere ma non ci snatureremo. In testa solo la finale”

Taison, trequartista brasiliano dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della semifinale di Europa League contro l’Inter di Antonio Conte, in programma lunedì sera: “Una squadra che arriva seconda nel campionato italiano è da temere. Hanno grandi giocatori di livello internazionale. Questa semifinale è molto importante per entrambe le squadre, soprattutto perché si tratta di una gara secca. La vedo da 50-50. Noi non siamo arrivati qui a caso ma ce lo siamo guadagnati. Sarà una grande partita e speriamo di ripetere la prestazione fatta con il Basilea. Rispettiamo l’Inter ma non cambieremo il nostro modo di giocare. A partire dalla sfida col Benfica e in ogni momento abbiamo avuto in testa il sogno di giocare la finale. È il nostro obiettivo. Sapevamo che a partire dai quarti avremmo incontrato squadre forti come l’Inter. Vogliamo entrare nella storia e per farlo dobbiamo vincere trofei come l’Europa League: non è importante solo per il club ma anche per noi calciatori. Siamo concentrati, ci stiamo allenando bene per produrre una grande prestazione lunedì. Ora ci manca solo una partita alla finale e vogliamo raggiungerla“.