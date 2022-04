Stadio, sindaco Sesto apre a Inter e Milan: “Tempi certi e stessi servizi di Milano”

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto, ha parlato ancora della possibilità di costruire il nuovo impianto nel suo comune

Inter e Milan spingono per il nuovo stadio. Se non si dovesse trovare una quadra con il Comune di Milano, i due club sono disposti anche a cambiare comune. Ne ha parlato il sindaco di Sesto San Giovanni, ben disposto ad aiutare le due società per il nuovo impianto:

«Sesto ha tutti i servizi che può offrire Milano, la quale però deve superare la barriera ideologica che tutto finisce al confine della città – ha detto Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto, a La Gazzetta dello Sport –. Abbiamo le aree dismesse più grandi d’Europa, tre fermate della metro e due in costruzione. In un quarto d’ora si arriva in Duomo e a Linate. Come sul modello inglese diverse società di Premier sono delocalizzate in vari quartieri attorno a Londra, credo che questo sia possibile anche qui in un’ottica internazionale e di coordinamento metropolitano. Sesto offre spazi più ampi e una rigenerazione urbana unica in Europa. Il piano di governo del territorio consente una certa flessibilità con la possibilità di far arrivare uno stadio all’interno della struttura. Ci sono gli elementi e i tempi perché ci sia certezza per l’investimento».