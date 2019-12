Inter-Genoa, situazione drammatica: si prova la sorpresa più clamorosa di tutte

Antonio Conte dovrà inventarsi qualcosa in vista di Inter-Genoa. La situazione, in casa nerazzurra, è sportivamente drammatica. Agli infortunati di lungo corso, a cui si sono aggiunti Gagliardini e Candreva, vanno anche sommate le squalifiche. Il tecnico interista dovrà fare a meno di due pezzi da novanta, ovvero Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

Gagliardini e Candreva difficilmente ce la faranno per sabato ma, riferisce la Gazzetta dello Sport, “la sorpresa potrebbe arrivare da un’accelerazione su Sensi, tutt’altro che scontata anche perché rischiosa visto la storia recente del giocatore”.

Rimettere a disposizione di Conte l’ex Sassuolo potrebbe consentire al tecnico di non gettare nella mischia Lucien Agoume, considerato troppo acerbo per giocare da titolare in una partita fondamentale. L’Inter, infatti, ha bisogno dei tre punti contro l’ex Thiago Motta, visti i recenti pareggi contro Roma e Fiorentina. Ma dovrà farlo ancora in piena emergenza.