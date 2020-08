LIVEBLOG – Siviglia-Inter, dai social: “Stiamo morendo d’ansia”

Novanta minuti di passione e speranza. Novanta minuti che separano l’Inter dall’ultimo verdetto della stagione. Vincere o no, mai come stavolta, fa tutta la differenza del mondo. I nerazzurri affrontano il Siviglia nella finale di Europa League. Dieci anni dopo il trionfo in Champions League di Madrid, tocca alla Beneamata dar lustro al calcio italiano. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo tutti i commenti provenienti dal mondo dei social.

