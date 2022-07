Skriniar, 48 ore decisive per chiudere. Il Psg ha una nuova idea per convincere l’Inter

Contatti serrati tra i due club per cercare di trovare un accordo per il difensore. Nei prossimi giorni nuovi incontri tra Inter e Psg

"Nel vertice di mercato di ieri mattina alla Pinetina tra la dirigenza e il tecnico Inzaghi, la convinzione era che entro 48 ore, ovvero tra oggi e domani, i francesi busseranno nuovamente alla porta nerazzurra per provare a chiudere l'operazione. In serata c’è stato un incontro a Milano tra il ds Antero e Ausilio in cui le posizioni sono rimaste sostanzialmente invariate. Attenzione però: si è trattato solo del primo round. Resta da vedere se la proposta “finale” del Paris St. Germain sarà in contanti (una parte fissa più bonus) o se prevederà una contropartita tecnica. L'ultima idea dei parigini è... Abdou Diallo, mancino (in rosa ci sono già Bastoni e Dimarco) che Campos e Antero avevano trattato anche con il Milan perché non rientra nei piani di Galtier", riporta il Corriere dello Sport.