Inter-Skriniar, balla un milione: si chiude entro Natale. Cifre, durata e dettagli

Un rinnovo come regalo di Natale: è quello che si augurano l'Inter e Milan Skriniar, da tempo in trattativa per trovare un'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. La fumata bianca è vicina, rimangono da sistemare solo gli ultimi dettagli, ma tutto lascia pensare che alla fine si troverà un punto di incontro. La chiusura, secondo Tuttosport, può arrivare a breve: "Il finale della storia è scritto, soprattutto grazie alla volontà dell'interessato, mentre i tempi si sono un po' dilatati rispetto alle previsioni alquanto ottimistiche di Beppe Marotta. L'amministratore delegato si era detto convinto di chiudere la questione entro la gara con l'Atalanta, invece tra le parti vanno ancora messe a posto un po' di cose fondamentali per rinnovare, dalla durata dell'accordo (che dovrebbe essere fino al 2027) fino, soprattutto, ai contenuti economici".