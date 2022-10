Le Parisien – PSG, Skriniar a tutti i costi a gennaio: ecco come cambiano le cifre

I parigini non mollano la presa per il difensore slovacco, in scadenza con l'Inter: pronto un nuovo assalto a gennaio

Fabio Alampi

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Milan Skriniar: il difensore slovacco non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2023, e le voci sul Paris Saint-Germain non si placano. Secondo quanto scrive Le Parisien, il club parigino è pronto a tornare alla carica in vista della finestra di mercato di gennaio, con la prospettiva di intavolare una trattativa su basi economiche decisamente diverse rispetto a quelle di questa estate.

"Il PSG resta attivamente alla ricerca di un difensore centrale. E resta convinto che Milan Skriniar sarebbe l'uomo giusto. Lo slovacco, titolare indiscusso a Milano, resta al centro delle attenzioni dello staff parigino. In un mese sono già successe molte cose. In primo luogo, l'Inter è finita nel girone più complicato della Champions League, con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Un'eventuale eliminazione potrebbe favorire il PSG, poiché l'Inter avrebbe meno "bisogno" del suo difensore. Ancora più forti i legami con il giocatore. Il club parigino ha un accordo dai primi mesi del 2022 che per il momento rimane inpiedi, in quanto il diretto interessato non ha ancora prolungato con i nerazzurri. Potrebbero quindi bastare 20 milioni di euro per liberarlo dai suoi ultimi sei mesi in Italia".