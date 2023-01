GdS – Skriniar, via la fascia? “Col Napoli sarà capitano dell’Inter, ma attenzione a…”

“Ancora con la fascia di capitano al braccio. Nonostante il tira e molla sul rinnovo del contratto stia creando un po' di irritazione in viale della Liberazione. La vicenda del nuovo accordo con lo slovacco, che il club sperava sarebbe stata risolta positivamente e in tempi più brevi, è ancora in alto mare, ma non ha ripercussioni sull'aspetto tecnico. Almeno per il momento. Attenzione però a quello che può succedere nelle prossime due settimane. Perché Marotta, Ausilio e Baccin si aspettano una risposta ufficiale da parte del difensore e del suo agente, Roberto Sistici. Se Skriniar rifiuterà in maniera definitiva il rinnovo, è probabile che la società valuti per lui offerte già in questo mercato di gennaio. Naturalmente per non perderlo a zero a giugno”, si legge sulla rosea.