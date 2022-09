Skriniar: “Inter? Il club ora va messo da parte, siamo qui per lottare per la nostra nazione”

In conferenza stampa, Milan Skriniar, fresco di nomina come capitano della Slovacchia, ha voluto mettere da parte il momento all'Inter

In conferenza stampa in vista delle prossime partite di Nations League della Slovacchia contro Azerbaijan e Bielorussia, Milan Skriniar, fresco di nomina come capitano della sua nazionale, ha voluto mettere da parte il difficile momento all'Inter:

"Le questioni di club vanno messe da parte. La nazionale non è venire qui per riposarsi, ma per lottare per la nazione. Noi stessi ci rendiamo conto che le prestazioni che abbiamo svolto in questi anni non sono sempre state di alto livello. Vogliamo cambiarlo e convincere la gente a tornare negli stadi".