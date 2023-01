Sky – Skriniar, due nodi da scegliere in questo mercato. Il PSG se fa offerta…

Le parole di Sistici, agente di Milan Skriniar , nel pieno della gara con l'Empoli, mentre lui veniva espulso e arrivava una sconfitta dell'Inter, hanno indispettito l'ambiente nerazzurro. E c'è da capire cosa succederà ora. A Skysport ne ha parlato Luca Marchetti: «La società interista impiegherà gli ultimi giorni di mercato per capire A) se arriverà offerta del PSG e B) per capire se accetterà l'offerta o meno per poi cercare un eventuale sostituto».

«Di quanto dovrebbe essere l'offerta per portare via il giocatore all'Inter già in questa sessione di mercato? Si tratta di un bel nodo, il club parigino ha urgenza ora di avere il difensore? Il club nerazzurro si sta già preparando perché sapeva che si poteva andare incontro ad un mancato rinnovo. L'Inter sta riflettendo anche sul fatto che con Skriniar sarebbe più facile lottare per gli obiettivi della seconda parte di stagione: entrare in CL è anche un obiettivo economico. Difficilmente, almeno penso, il club francese offrirebbe più di venti mln se si considera che a fine stagione il calciatore partirebbe a parametro zero», ha concluso l'esperto di mercato.