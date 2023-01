GdS – Dopo Skriniar, Inter stila l’identikit: “Piano A, B, i tre nomi e no Smalling”

Tre nomi in casa Inter per il dopo Milan Skriniar. Nello specifico un piano A e un piano B, in base a quando il difensore lascerà Milano. Si guarda attorno da mesi ormai la società nerazzurra per sostituire lo slovacco, in scadenza al 30 giugno 2023. La scorsa estate il preferito era Gleison Bremer, in pugno per mesi e poi finito alla Juventus. Chi c’è ora in cima alla lista di Marotta e Ausilio? La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione, svelando tutte le ipotesi al momento sul tavolo dei dirigenti nerazzurri.