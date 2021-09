Skriniar: “Dimostrare in campo che siamo i Campioni d’Italia. Oggi sarà importante…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: obiettivo vincere e dare continuità ai risultati finora conquistati.

"Dopo le due vittorie che abbiamo realizzato nelle prime due partite è importante dare continuità a questi risultati e a queste prestazioni, soprattutto dopo la sosta delle Nazionali è importante vincere. Gol di testa, Inter squadra molto fisica? Anche questo è un aiuto, abbiamo giocatori che crossano bene e siamo contenti anche per questo. Siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo anche oggi. Sicuramente la Samp è una buona squadra con buoni giocatori, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. E dobbiamo dimostrare in campo che siamo l'Inter e che siamo i Campioni d'Italia". Con queste parole Milan Skriniar ha analizzato la sfida in programma tra poco a Genova.