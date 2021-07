Skriniar: “Inter, non abbassiamo la mira dopo lo scudetto. Ho due obiettivi”

Le dichiarazioni del difensore dell'Inter, Milan Skriniar, rientrato ad Appiano Gentile dopo le vacanze post

Milan Skriniar è tornato ad Appiano Gentile. Dopo le vacanze al termine di Euro 2020, il calciatore slovacco è rientrato alla Pinetina per aggregarsi al gruppo a disposizione di Simone Inzaghi e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV:

"Tornare qui è sempre bello: siamo un gruppo bellissimo, pieno di bravi ragazzi. È passato un po' di tempo da quando non ci ritrovavamo, ora ci sono un nuovo mister e un nuovo staff e siamo già pronti per la nuova stagione".

Skriniar ha realizzato un gol a Euro 2020 contro la Polonia: "Dopo quella bellissima rete eravamo contenti perché speravamo di accedere agli ottavi. Purtroppo sono arrivate due sconfitte e l'eliminazione, un grande dispiacere che però ora è già resettato, penso solo alla nuova stagione con l'Inter. Ovviamente sono molto contento per Barella e Bastoni che hanno conquistato il titolo: una vittoria meritata perché l'Italia ha giocato molto bene. Ci siamo sentiti per messaggio, ho sentito anche Lautaro che ha coronato una grande stagione con la conquista della Copa America. Ora le meritate vacanze per loro, poi li aspettiamo".