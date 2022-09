Skriniar-Inter, cuori social. E i tifosi si scatenano: “Non ci lasciare mai”

Ma non è tutto, perché sotto al post sono tantissimi i tifosi che implorano Skriniar di restare in nerazzurro dopo i tanti rumors estivi sul PSG. "Rinnova Skri!!!", "NON LASCIARCIIII", "Resta Capitano", "skrinio fallo per noi tifosi che ti amiamo tanto, fallo solo per noi che ce lo meritiamo", sono solo alcuni dei messaggi postati dai tifosi.